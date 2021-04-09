Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/4 финала турнира в Марбелье

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в испанской Марбелье с призовым фондом 408,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня белорус, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, в упорнейшей борьбе уступил в трехсетовом поединке 1/4 финала испанцу Хауме Муньяру, у которого 95-я позиция в рейтинге АТР, - 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. Матч длился 2 ч 55 мин.

В 1/16 финала Илья Ивашко обыграл испанца Педро Мартинеса (100) - 6:3, 7:6 (7:2), а в поединке 1/8 финала переиграл в двух партиях еще одного представителя Испании Алехандро Давидовича Фокина (56) - 6:1, 6:3.

В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих проиграли нидерландско-сальвадорскому тандему Матве Мидделкоп / Марсело Аревало 4:6, 6:7 (2:7).

Турнир в Марбелье финиширует 11 апреля.-0-