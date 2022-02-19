Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/4 финала турнира в Марселе

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (49-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в полуфинал одиночного разряда турнира категории АТР-250 во французском Марселе с призовым фондом 544,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке белорус встречался с девятой ракеткой планеты Феликсом Оже-Альяссимом из Канады и уступил в двух партиях - 3:6, 4:6. В первом круге Ивашко обыграл словака Норберта Гомбоша (114) - 7:6 (7:5), 6:3, а потом также в двух сетах победил итальянского теннисиста Стефано Травалью (119) - 6:1, 6:3. В стартовом матче парного разряда белорус Андрей Василевский и представитель Монако Ромен Арнеодо уступили польскому дуэту Шимон Валков / Ян Зелински - 2:6, 2:6.

Соревнования в Марселе завершатся 20 февраля.

На женском турнире категории WTA-1000 в катарской Дохе с призовым фондом $2,3 млн белорусская теннисистка Александра Саснович (63) в поединке первого квалификационного раунда уверенно переиграла румынскую теннисистку Ану Богдан (101) - 6:1, 6:1. Сегодня в решающем матче за выход в основную сетку Александра Саснович встретится с бельгийской теннисисткой Кирстен Флипкенс (324).

Соревнования в столице Катара завершатся 26 февраля.-0-