Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в 1/64 финала Australian Open

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко не вышел во второй раунд открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/64 финала мужского одиночного разряда белорус, занимающий 110-е место в мировом рейтинге, уступил российскому теннисисту Роману Сафиуллину, у которого 183-я позиция - 4:6, 3:6, 4:6. Матч продолжался 2 часа 7 минут. Вчера еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (79) победил в первом круге француза Бенуа Пера (28) - 6:2, 2:6, 7:6 (7:5), 7:5. Завтра соперником белоруса будет российский теннисист Аслан Карацев (114).

В женском одиночном разряде также осталась лишь одна представительница Беларуси - седьмая ракетка мира Арина Соболенко, которая в первом раунде уверенно переиграла словацкую теннисистку Викторию Кужмову (100) - 6:0, 6:4. Завтра в матче 1/32 финала белоруска сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной (75). Еще две белорусские теннисистки не смогли преодолеть первый барьер. Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (13) уступила американке Джессике Пегуле (61) - 5:7, 4:6, а Александра Саснович (92) также в двух сетах проиграла эстонке Анетт Контавейт (22) - 5:7, 2:6.

Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составит $55,2 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2,1 млн. Australian Open - 2021 завершится 21 февраля. В прошлом году победительницей женского турнира австралийского первенства впервые стала София Кенин из США, а у мужчин свой восьмой чемпионский титул завоевал серб Новак Джокович.-0-