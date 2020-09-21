Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в квалификации открытого чемпионата Франции

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах "Ролан Гаррос" сегодня стартовал квалификационный этап третьего в этом сезоне теннисного турнира серии "Большого шлема" - открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде квалификации мужского одиночного разряда белорус Илья Ивашко (137-й номер мирового рейтинга) уступил представителю Канады Стивену Диасу (177) - 1:6, 6:2, 4:6. Поединок длился 2 часа 25 минут.

Во втором круге соперником Стивена Диаса будет американский теннисист Кристофер Юбэнкс (234).

Для выхода в основную сетку французского первенства нужно преодолеть три квалификационных барьера.-0-