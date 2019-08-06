Белорусский теннисист Илья Ивашко прошел в 1/16 финала турнира в Монреале

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (125-й номер мирового рейтинга) пробился в 1/16 финала крупного турнира серии "Мастерс" в канадском Монреале с призовым фондом $5,7 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда белорус за два часа обыграл представителя Республики Корея Квон Сун Ву (97) - 7:6 (7:3), 6:4. В матче за выход в четвертьфинал Илья Ивашко встретится с 20-й ракеткой мира французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

На женском турнире категории "Премьер" в канадском Торонто свои стартовые встречи проведут сегодня две белорусские теннисистки. Виктория Азаренко (39) сыграет с итальянкой Камилой Джорджи (52), Арина Соболенко (9) будет соперничать с россиянкой Анастасией Павлюченковой (44).-0-