Белорусский теннисист Илья Ивашко стал победителем турнира в Италии

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (113-й номер мирового рейтинга) стал победителем турнира серии "Челленджер" в итальянском Ортизеи с призовым фондом 44,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем решающем поединке белорус обыграл французского теннисиста Антуана Оана (126) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 20 минут.

На пути к финальному матчу этого турнира Илья Ивашко победил итальянца Маттео Виолу (222) - 6:1, 6:1, немецкого теннисиста Йоханнеса Хаертайса (311) - 7:6 (8:6), 6:3, чеха Томаша Махача (197) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) и россиянина Аслана Карацева (111) - 6:4, 6:4.-0-