Белорусский теннисист Илья Ивашко стал полуфиналистом турнира в Италии

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (113-й номер мирового рейтинга) пробился в полуфинал турнира серии "Челленджер" в итальянском Ортизеи с призовым фондом 44,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем четвертьфинальном матче белорус одолел на двух тай-брейках чешского теннисиста Томаша Махача (197) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5). Поединок длился 1 час 39 минут.

В первом раунде Илья Ивашко победил итальянца Маттео Виолу (222) - 6:1, 6:1, а затем переиграл в двух сетах немецкого теннисиста Йоханнеса Хаертайса (311) - 7:6 (8:6), 6:3.

Завтра в игре за попадание в финал соперником Ильи Ивашко будет россиянин Аслан Карацев (111). Во втором полуфинале сыграют два представителя Франции - Антуан Оан (126) и Александр Мюллер (214).

Турнир в Ортизеи завершится 22 ноября.-0-