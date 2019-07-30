Белорусский теннисист Илья Ивашко уступил в первом круге турнира в Вашингтоне

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко на старте турнира с призовым фондом $1 млн 895 тыс. проиграл в первом круге французу Адриану Маннарино - 6:7 (3:6), 3:6 в Вашингтоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На старте первого сета белорус выиграл подачу соперника и довел первую партию до тай-брейка - 6:6, где более стабильную игру показал Адриан Маннарино - 6:3. Француз сдал брейк на подаче Ильи Ивашко вначале второго сета и сумел удержать это преимущество благодаря более стабильной подаче. Во втором круге турнира в столице США Адриан Маннарино встретится с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

На женском турнире в Сан-Хосе первый матч в американской серии турниров перед стартом Открытого чемпионата США проведет Виктория Азаренко, которая сыграет с Хармони Тан. -0-