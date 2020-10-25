Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир в Стамбуле

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (129-й номер мирового рейтинга) стал победителем турнира серии "Челленджер" в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке белорус за полтора часа обыграл словацкого теннисиста Мартина Клижана (168) - 6:1, 6:4. На этом турнире Илья Ивашко также победил двух турецких теннисистов Ерги Киркина (503) - 6:2, 6:4 и Джема Илькеля (215) - 6:2, 6:2, представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) - 6:4, 6:0 и французского теннисиста Бенджамина Бонзи (191) - 3:6, 6:2, 6:3.

В решающем поединке женского турнира в Остраве сегодня встретятся две белоруски - Арина Соболенко (12) и Виктория Азаренко (14). Кроме того, в финале парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс сыграют с бразильско-канадским тандемом Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.-0-