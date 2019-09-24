Илья Ивашко вышел в 1/16 финала турнира в Орлеане

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (134-й номер мирового рейтинга) с победы начал выступление на турнире во французском Орлеане, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке первого раунда белорус за полтора часа обыграл россиянина Евгения Карловского (256) в двух партиях - 7:6 (8:6), 6:4. Сегодня в матче 1/16 финала соперником Ильи Ивашко будет представитель Швеции Микаэль Имер (105).

На турнире в китайском Чжухае белорус Егор Герасимов (98) в поединке первого круга встретится с китайским теннисистом Чже Ли (234).

На женском турнире в Ташкенте белорусская теннисистка Ольга Говорцова (216) во втором раунде будет соперничать с представительницей Германии Татьяной Марией (87).-0-