Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/32 финала турнира в Майами

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (116-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд турнира категории Masters 1000 в американском Майами с призовым фондом $3,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/64 финала белорус одолел в затяжном трехсетовом поединке южнокорейского теннисиста Квон Сун-Ву (79) - 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3). Игра длилась 3 часа 18 минут. Следующим соперником Ильи Ивашко будет представитель Канады Денис Шаповалов, занимающий 11-е место в рейтинге АТР.-0-