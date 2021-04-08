Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнир в Марбелье

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-й номер мирового рейтинга) пробился в четвертьфинал турнира в испанской Марбелье с призовым фондом 408,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В сегодняшнем поединке 1/8 финала белорус уверенно обыграл в двух партиях представителя Испании Алехандро Давидовича-Фокина (56) - 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
В 1/16 финала Илья Ивашко обыграл испанца Педро Мартинеса (100) - 6:3, 7:6 (7:2). В матче за выход в полуфинал соперником белоруса будет победитель встречи между итальянцем Фабио Фоньини (18) и испанцем Хауме Муньяром (95).
В 1/8 финала парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих проиграли нидерландско-сальвадорскому тандему Матве Мидделкоп / Марсело Аревало - 4:6, 6:7 (2:7).
Турнир в Марбелье финиширует 11 апреля.-0-