Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/4 финала турнира в Ньюпорте

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (141-й номер мирового рейтинга) одержал вторую победу на турнире в американском Ньюпорте с призовым фондом $583 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке 1/8 финала белорус встречался с американцем Кристофером Юбенксом (188) и всего за час выиграл в двух сетах - 6:4, 6:3.

В первом раунде Илья Ивашко обыграл австралийца Бернарда Томича (103) - 6:2, 7:6 (7:5). В четвертьфинале соперником белоруса будет победитель встречи между французом Уго Умбером (48) и индийцем Рамкумаром Раманатаром (134).

На турнире серии "Челленджер" в казахстанском Нур-Султане с призовым фондом $135 тыс. белорусский теннисист Егор Герасимов (137) в 1/16 финала переиграл россиянина Константина Кравчука (462) - 7:5, 6:4. Завтра в матче за выход в четвертьфинал соперником Егора Герасимова будет японский теннисист Сюти Секигути (516).

Соревнования в Нур-Султане и Ньюпорте завершатся 21 июля.-0-