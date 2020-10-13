Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Санкт-Петербурге

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (141-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд одиночного разряда турнира в Санкт-Петербурге с призовым фондом $1,2 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/16 финала белорус переиграл в двух партиях французского теннисиста Адриана Маннарино (39) - 6:3, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 55 минут. В матче за выход в четвертьфинал Илья Ивашко, пробившийся в основную сетку через квалификацию, встретится с победителем завтрашней игры между сербом Виктором Троицки (197) и представителем Канады Денисом Шаповаловым (12).

Ранее еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (85) уступил в двух сетах россиянину Евгению Донскому (121) - 4:6, 6:7 (4:7).

В первом раунде парного разряда Илья Ивашко и австралиец Джеймс Дакворт будут соперничать с российским тандемом Даниил Голубев / Евгений Тюрнев.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 18 октября. В прошлом году его победителем стал российский теннисист Даниил Медведев.-0-