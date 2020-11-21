Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в финал турнира в Италии

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (113-й номер мирового рейтинга) вышел в финал турнира серии "Челленджер" в итальянском Ортизеи с призовым фондом 44,8 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале белорус за полтора часа обыграл в двух партиях российского теннисиста Аслана Карацева (111) - 6:4, 6:4.

В первом раунде Илья Ивашко победил итальянца Маттео Виолу (222) - 6:1, 6:1, затем переиграл немецкого теннисиста Йоханнеса Хаертайса (311) - 7:6 (8:6), 6:3 - и чеха Томаша Махача (197) - 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

Завтра в решающем поединке соперником белорусского теннисиста будет француз Антуан Оан (126), который в полуфинале одолел еще одного представителя Франции Александра Мюллера (214) - 3:6, 6:2, 6:2.-0-