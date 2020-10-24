Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в финал турнира в Стамбуле

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (129-й номер мирового рейтинга) пробился в финал турнира серии "Челленджер" в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале белорус в двухчасовом трехсетовом противостоянии одолел французского теннисиста Бенджамина Бонзи (191) - 3:6, 6:2, 6:3.

25 октября в решающем поединке соперником Ильи Ивашко будет словацкий теннисист Мартин Клижан (168). До этого на состязаниях в Стамбуле белорус поочередно победил турецких теннисистов Ерги Киркина (503) - 6:2, 6:4 и Джема Илькеля (215) - 6:2, 6:2, а также представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) - 6:4, 6:0.-0-