Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в полуфинал турнира в Стамбуле

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (129-й номер мирового рейтинга) стал полуфиналистом турнира серии "Челленджер" в турецком Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в четвертьфинале белорус уверенно победил в двух партиях представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) - 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 29 мин. До этого Илья Ивашко обыграл двух турецких теннисистов Ерги Киркина (503) - 6:2, 6:3 и Джема Илькеля (215) - 6:2, 6:2. Завтра в полуфинальном поединке белорус встретится с французским теннисистом Бенджамином Бонзи.

На женском турнире в чешской Остраве две белоруски сегодня проведут поединки за попадание в полуфинал одиночного разряда. Соперницей Арины Соболенко (12) будет испанка Сара Соррибес-Тормо (73), а Виктория Азаренко (14) встретится с бельгийкой Элизе Мертенс (21).-0-