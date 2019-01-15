Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй раунд Australian Open

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Илья Ивашко (84-й номер мирового рейтинга) пробился во второй раунд открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем стартовом матче Илья Ивашко оказался сильнее тунисского теннисиста Малика Жазири (43). В первом сете белорус уступил 4:6, затем выиграл две партии - 7:6 (8:6) и 6:1, а в четвертом сете вел 4:0, после чего соперник не смог продолжить игру.

Следующим соперником Ильи Ивашко будет победитель встречи между испанцем Пабло Карреньо-Буста (23) и итальянцем Лукой Ванни (163).

В первом круге женского одиночного разряда экс-первая ракетка планеты белоруска Виктория Азаренко (53) встретится с немецкой теннисисткой Лаурой Зигемунд (110). Виктория Азаренко дважды подряд становилась победительницей Australian Open - в 2012-м и 2013 годах.-0-