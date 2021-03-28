Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Майами

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (116-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире категории Masters 1000 в американском Майами с призовым фондом $3,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго раунда одиночного разряда белорус уступил 11-й ракетке планеты Денису Шаповалову из Канады - 7:6 (7:5), 4:6, 4:6. Встреча продолжалась три часа. В игре 1/16 финала соперником канадского теннисиста будет поляк Хуберт Гуркач (37).

На старте турнира Илья Ивашко одолел в затяжном трехсетовом поединке южнокорейского теннисиста Квон Сун-Ву (79) - 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 7:6 (7:3).

Соревнования в Майами финишируют 4 апреля.-0-