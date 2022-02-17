Белорусский теннисист стал четвертьфиналистом турнира в Марселе

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал одиночного разряда турнира категории АТР-250 во французском Марселе с призовым фондом 544,2 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 1/8 финала белорус, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, всего за час обыграл в двух партиях итальянского теннисиста Стефано Травалью, который находится на 119-й позиции, - 6:1, 6:3. Следующим соперником Ильи Ивашко будет победитель сегодняшней встречи, в которой французский теннисист Жо-Вилфрид Тсонга (243-й номер рейтинга АТР) сыграет с девятой ракеткой планеты Феликсом Оже-Альяссимом из Канады. В первом круге Ивашко обыграл словака Норберта Гомбоша (114) - 7:6 (7:5), 6:3. В стартовом матче парного разряда белорус Андрей Василевский и представитель Монако Ромен Арнеодо уступили польскому дуэту Шимон Валков / Ян Зелински - 2:6, 2:6.

Соревнования в Марселе завершатся 20 февраля.-0-