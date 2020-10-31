Белорусский теннисист Владимир Игнатик не вышел в финал турнира в Ираклионе

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (331-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в финал одиночного разряда на турнире в греческом Ираклионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в полуфинале белорус проиграл в двух партиях французскому теннисисту Эвану Фернессу (559) - 4:6, 1:6. Завтра в решающем поединке Эван Фернесс сойдется с победителем второго полуфинального матча, в котором венгр Фабиан Марожан (531) встретится с хорватом Матией Пекотичем (340).

В первом раунде этого турнира Владимир Игнатик победил итальянца Франческо Форти (428) - 7:5, 6:4, в поединке 1/8 финала разгромил греческого теннисиста Петроса Циципаса (1050) - 6:0, 6:1, а в четвертьфинале переиграл в двух партиях чешского теннисиста Робина Штанека (630) - 7:5, 6:4.-0-