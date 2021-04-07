Белорусский теннисист Владимир Игнатик проиграл на турнире в Сплите

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (353-й номер мирового рейтинга) не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии "Челленджер" в хорватском Сплите, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в 1/8 финала белорус уступил в трехсетовом поединке аргентинскому теннисисту Андреа Колларини (213) - 6:2, 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 2 ч 5 мин. В 1/16 финала Владимир Игнатик обыграл австралийца Алекса Болта (185) - 6:4, 6:2.

Владимир Игнатик пробился в основную сетку этих состязаний, выиграв в двух раундах квалификации. Сначала он победил нидерландского теннисиста Мика Вельдхеера (560) - 6:1, 6:3, а затем представителя Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина (250) - 7:6 (7:1), 6:3.-0-