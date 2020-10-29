Белорусский теннисист Владимир Игнатик вышел в четвертьфинал турнира в Ираклионе

Владимир Игнатик. Фото из архива
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (331) пробился в четвертьфинал турнира в греческом Ираклионе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в поединке 1/8 финала белорус разгромил в двух сетах греческого теннисиста Петроса Циципаса (1050) - 6:0, 6:1. В первом раунде Владимир Игнатик победил итальянца Франческо Форти (428) - 7:5, 6:4.
Также сегодня в четвертьфинальном матче парного разряда Владимир Игнатик и румынский теннисист Мирча-Александру Жекан сыграют с чешским дуэтом Вацлав Шафранек / Робин Штанек.
Соревнования в Ираклионе финишируют 1 ноября.-0-