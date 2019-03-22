Владимир Игнатик завершил выступление на "Челленджере" в китайском Сучжоу

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Владимир Игнатик (249-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире серии "Челленджер" в китайском Сучжоу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинальном поединке с хорватом Виктором Галовичем (223) белорус уступил в двух сетах - 4:6, 2:6. До этого Владимир Игнатик уверенно переиграл португальца Гонсало Оливейру (286) - 6:3, 6:2 и австралийского теннисиста Эндрю Харриса (300) - 6:2, 7:5.

На турнире в американском Майами сегодня вечером на корты выйдут 3 белорусские теннисистки. В матче 1/32 финала одиночного разряда девятая ракетка планеты Арина Соболенко встретится с австралийской теннисисткой Айлой Томлянович (40), Александра Саснович (36) будет соперничать с экс-первой ракеткой мира Каролин Возняцки (13) из Дании. В 1/16 финала парного разряда белоруска Лидия Морозова и японка Сюко Аояма сыграют с японским дуэтом Мию Като / Макото Ниномия.-0-