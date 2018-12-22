Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на турнире в Катаре

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на пятом международном Кубке Катара по тяжелой атлетике, проходящем в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2020 в Токио.

В весовой категории до 109 кг белорусский атлет в сумме двоеборья показал лучший результат 401 кг (183 - в рывке, 218 - в толчке). В данной категории за медали боролись 10 спортсменов.

Как сообщалось ранее, белорусы Евгений Тихонцов (весовая категория - 96 кг) принес белорусской сборной бронзовую награду, Вадим Лихорад (73 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала.

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад победил на турнире в Катаре Эти соревнования имеют статус лицензионных к Олимпийским играм в Токио 2020 года.

Белорусский тяжелоатлет Евгений Тихонцов занял 3-е место на турнире в Катаре В весовой категории до 96 кг Евгений Тихонцов по сумме двоеборья занял третье место - 391 кг (170 кг +211 кг). Белорус уступил победителю Хассуне Фаресу из Катара - 397 кг (172 кг + 225 кг) и Тян Фу Ксяну из Китая (второе место) - 382 кг (170 кг + 212 кг).

Завершится турнир 23 декабря.-0-