Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на турнире в Катаре

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на пятом международном Кубке Катара по тяжелой атлетике, проходящем в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2020 в Токио.
В весовой категории до 109 кг белорусский атлет в сумме двоеборья показал лучший результат 401 кг (183 - в рывке, 218 - в толчке). В данной категории за медали боролись 10 спортсменов.
Как сообщалось ранее, белорусы Евгений Тихонцов (весовая категория - 96 кг) принес белорусской сборной бронзовую награду, Вадим Лихорад (73 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала.
Завершится турнир 23 декабря.-0-
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