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Белорусский тяжелоатлет Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на турнире в Катаре

Спорт 22.12.2018 | 14:25
Андрей Арямнов. Фото из архива
Андрей Арямнов. Фото из архива

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Андрей Арямнов завоевал золотую медаль на пятом международном Кубке Катара по тяжелой атлетике, проходящем в Дохе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир является квалификационным к Олимпиаде-2020 в Токио.

В весовой категории до 109 кг белорусский атлет в сумме двоеборья показал лучший результат 401 кг (183 - в рывке, 218 - в толчке). В данной категории за медали боролись 10 спортсменов.

Как сообщалось ранее, белорусы Евгений Тихонцов (весовая категория - 96 кг) принес белорусской сборной бронзовую награду, Вадим Лихорад (73 кг) поднялся на высшую ступень пьедестала.

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад победил на турнире в КатареБелорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад победил на турнире в Катаре
Эти соревнования имеют статус лицензионных к Олимпийским играм в Токио 2020 года.

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В весовой категории до 96 кг Евгений Тихонцов по сумме двоеборья занял третье место - 391 кг (170 кг +211 кг). Белорус уступил победителю Хассуне Фаресу из Катара - 397 кг (172 кг + 225 кг) и Тян Фу Ксяну из Китая (второе место) - 382 кг (170 кг + 212 кг).

Завершится турнир 23 декабря.-0-

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Катар, турнир, тяжелая атлетика
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