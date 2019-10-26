Белорусский тяжелоатлет Андрей Орленок стал чемпионом Европы среди юниоров в Бухаресте

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский спортсмен Андрей Орленок (весовая категория 102 кг) завоевал золотую награду на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике, который проходит 17-27 октября в Бухаресте (Румыния), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В сумме двоеборья (рывок и толчок) уроженец Глубокого показал результат 370 кг (171+199) и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

На второй позиции расположился украинский спортсмен Богдан Хоза (170+195). Замкнул тройку лидеров россиянин Егор Пушмин (160+196).

Фото weightlifting.by

Также сегодня выступят белорусские юниоры Константин Куровский (109 кг) и Кирилл Абрамович (свыше 109 кг).

Ранее золотую награду сборной Беларуси в двоеборье на континентальном форуме среди молодежи принесла Людмила Псыщаница (55 кг), ее партнер по команде Геннадий Лаптев (67 кг) занял второе место. Также серебряную медаль у юниоров завоевал Игорь Лозко (81 кг), бронзу - Сергей Шаренков (89 кг).

В Бухаресте в юниорском (U-20) и молодежном (U-23) чемпионатах Европы участвуют около 500 спортсменов из 40 стран. Оба турнира лицензионные и дают атлетам право заработать очки в олимпийский рейтинг Токио-2020. Юниорский чемпионат носит золотой статус, молодежный - серебряный.-0-