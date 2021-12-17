Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин выиграл малую бронзу в рывке на ЧМ в Ташкенте

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тяжелоатлет Эдуард Зезюлин, выступающий в весовой категории свыше 109 кг, выиграл малую бронзу в упражнении "рывок" и занял четвертое место в классическом двоеборье на чемпионате мира в Ташкенте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорус показал результат 447 кг (рывок - 206 кг, толчок - 241 кг), побив национальные рекорды как в каждом из двух упражнений, так и в сумме двоеборья.

Чемпионом мира стал Лаша Талахадзе, переписавший три мировых рекорда, ранее установленные им же на Олимпиаде в Токио. Нынешний результат атлета - 492 кг (225 кг, 267 кг). Серебряную медаль выиграл армянин Вараздат Лалаян - 457 кг (211 кг, 246 кг). Бронзу выиграл еще один армянин Гор Минасян - 448 кг (205 кг, 243 кг).-0-