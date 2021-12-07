Белорусский тяжелоатлетический союз возглавил Павел Лобачев

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Павел Лобачев возглавил Белорусский тяжелоатлетический союз. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Кандидатура начальника Витебской таможни, возглавляющего Витебский областной тяжелоатлетический союз, одобрена большинством голосов. Новый председатель союза - сын заслуженного тренера СССР и БССР по тяжелой атлетике Анатолия Лобачева.

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Павел Лобачев окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Институт национальной безопасности Республики Беларусь, Академию Управления при Президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в Могилевской таможне, за время работы прошел путь от инспектора таможенного поста до заместителя начальника. Проходил службу в Государственном таможенном комитете. В 2021 году Павлу Лобачеву присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

В ходе отчетно-выборной конференции также подведены итоги прошедшего олимпийского цикла и определены планы на предстоящие Игры в Париже в 2024 году.-0-