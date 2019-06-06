Белорусский тренер Александр Хацкевич продлил контракт на два года с ФК "Динамо-Киев"

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб "Динамо-Киев" подписал новый контракт с 45-летним белорусским специалистом Александром Хацкевичем, который продолжит работать на должности главного тренера. Такая информация размещена на официальном сайте клуба, сообщает БЕЛТА.

Александр Хацкевич возглавил киевское "Динамо" в июне 2017 года и с тех пор провел у руля первой команды 100 официальных матчей, в которых "бело-синие" одержали 60 побед, 24 раза сыграли вничью и 16 раз проиграли. В 2018 году "Динамо" под руководством Александра Хацкевича завоевало Суперкубок Украины.

"Хочу сразу сказать, что Александр работал в очень сложный период. Когда он был назначен главным тренером, мы договорились, что, учитывая ситуацию в стране, учитывая, что качественные, хорошие легионеры к нам ехать не хотят, огромное внимание должно было быть уделено нашей молодежи. Да, у нас не было титулов. Но то, о чем мы договорились, Александр выполнил. Он выполнил те задачи, которые я поставил ему на том этапе - внедрить в состав как можно больше молодежи", - отметил президент ФК "Динамо-Киев" Игорь Суркис. Он добавил, что в новом сезоне перед клубом стоят задачи попасть в Лигу чемпионов, бороться за чемпионство и Кубок.

Александр Хацкевич сказал, что у такого клуба, как "Динамо", других задач, кроме побед, быть не может. "Во всех соревнованиях, где мы участвуем, команда уже должна добиваться результата. Все - и болельщики, и тренеры, и футболисты, и президент клуба - соскучились по Лиге чемпионов. Я считаю, что эта команда уже может и должна выжать из себя максимум, чтобы порадовать Киев гимном Лиги чемпионов. Конечно, во всех турнирах задачи максимальные - вернуть чемпионство, борьба за Кубок и Суперкубок Украины", - добавил он.-0-