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02 мая 2020, 14:06

Белорусский тренер Андрей Скабелка возглавил клуб КХЛ "Локомотив"

Андрей Скабелка. Фото ХК "Барыс"
Андрей Скабелка. Фото ХК "Барыс"

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тренер Андрей Скабелка возглавил ярославский "Локомотив". Такая информация опубликована на официальном сайте клуба КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Контракт рассчитан на три года.

Ранее Андрей Скабелка работал с "Гомелем", который под его руководством занял третье место в чемпионате Беларуси (2010). Также в его тренерской карьере были "Торпедо" (Нижний Новгород), "Сибирь" (Новосибирск), "Авангард" (Омск). Последним местом работы белоруса, в 2016-м и 2019 годах становившегося лучшим тренером страны, был казахстанский "Барыс". Два сезона подряд команда оказывалась на втором месте в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и дважды доходила до второго раунда плей-офф. Также Андрей Скабелка занимал должности главного тренера сборных Беларуси и Казахстана.-0-

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