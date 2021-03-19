Белорусский тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич покидает команду

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА. Главный тренер футболистов волгоградского "Ротора" белорус Александр Хацкевич покидает свой пост по решению руководства клуба. Такая информация размещена на официальном сайте волгоградской команды, сообщает БЕЛТА.
Генеральный директор "Ротора" Андрей Рекечинский отметил, что это решение принято без эмоций, взвешенно. Чтобы набрать необходимое количество очков в оставшихся матчах и решить поставленную задачу на сезон, руководством клуба принято решение освободить Александра Хацкевича от занимаемой должности. Впереди две недели подготовки к матчу с "Локомотивом" и они пройдут под руководством нового наставника. Тренерские перестановки помогают встряхнуть команду, взбодрить. В составе "Ротора" играют белорусские полузащитники Иван Маевский и Владимир Медведь.
Вчера футболисты "Ротора" потерпели крупное поражение от "Ростова" - 0:4 и занимают 13-е место среди 16 команд российской премьер-лиги, набрав 18 очков в 23 проведенных играх. Элитный дивизион покинут две худшие команды, а клубы, которые займут 13-е и 14-е места, проведут переходные поединки с представителями второго дивизиона российского чемпионата.-0-