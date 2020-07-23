Белорусский ученый разработал тренажеры для подготовки спортсменов-единоборцев

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Аспирант Института философии Национальной академии наук Иван Скиба разработал устройство для тренировки мышц Power Hoop и многофункциональный тренажер динамической и изометрической нагрузки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Тренажеры предназначены для специальной физической подготовки спортсменов-единоборцев в ударных и бросковых видах спорта, развития мышц, участвующих в метательных движениях, и для общего физического развития в массовых видах. Отдельная сфера применения многофункционального тренажера - реабилитация и лечебная физкультура. "Оба тренажера уникальны по-своему. Power Hoop прост и удобен по конструкции, но при этом обеспечивает максимально эффективную проработку групп мышц и рабочих действий для осуществления ударов, бросков, метаний и иных соревновательных движений. Многофункциональный тренажер предоставляет возможность единовременного сочетания интенсивной индивидуально подобранной тренировочной нагрузки и высокого уровня безопасности для занимающегося", - отметили в пресс-службе.

Запатентованы две полезные модели. Правообладатель патента - Институт философии НАН. Дирекция института совместно с автором активно генерирует методологию внедрения тренажера в спортивную и физкультурно-оздоровительную деятельность государственных и коммерческих учреждений. Планируется также экспертиза запатентованных устройств для их внедрения в сферу реабилитации и ЛФК.

Автор разработок Иван Скиба также является кандидатом в мастера спорта по таиландскому боксу и магистром педагогики. Он уже более семи лет разрабатывает инновационные тренажеры и методологии спортивного совершенствования. "На протяжении всей истории философское знание было тесно связано с физической культурой. Еще в Древней Греции Платон и Пифагор участвовали в состязаниях по панкратиону - разновидности единоборств. Известный немецкий философ ХХ века Мартин Хайдеггер увлекался горными лыжами и футболом, а признанный белорусско-российский специалист в области философии науки академик Вячеслав Степин играл в баскетбол. Интерес к физический культуре и спорту характерен и для современных белорусских философов", - подчеркнули в НАН.-0-