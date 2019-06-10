Белорусский велогонщик Александр Рябушенко стал вторым на Гран-при Лугано

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Александр Рябушенко финишировал вторым в велогонке на шоссе "Гран-при Лугано" в Швейцарии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гонщик, выступающий за команду UAE Team Emirates, преодолел дистанцию в 179,2 км за 4 часа 43 мин. 36 сек. В финишном спурте у Александра Рябушенко смог выиграть лишь его партнер по команде итальянец Диего Улисси. Третьим финишировал известный словенец Матей Мохорич.

Велоспорт на шоссе входит в программу II Европейских игр. Медали в этом виде в Минске будут разыграны 22-23 и 25 июня.

Приобрести билеты на II Европейские игры можно на сайте minsk2019.ticketpro.by, в сети партнерских касс билетного оператора на территории Беларуси и в более чем 300 точках продаж во всех областных городах и крупных районных центрах страны.

Кроме того, билеты можно купить по безналичному расчету. Для этого нужно оформить заявку на фирменном бланке, содержащую реквизиты, контактный номер телефона и e-mail для обратной связи, и отправить ее по факсу 8-017-392-67-70 или на e-mail: minsk2019@ticketpro.by.

Для покупки билетов можно воспользоваться услугами официальных туроператоров II Европейских игр: www.lcc-vsglobal.com и www.otpusk.by. Сотрудники этих организаций помогут с бронированием туристических путевок и квитков на спортивные мероприятия Игр, а также транспорта, проживания и развлекательных услуг в Минске и регионах.

На каждой арене спортивного форума будут оборудованы кассы.-0-