Белорусский велогонщик Александр Рябушенко выступит в "Вуэльте Испании"

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Александр Рябушенко из UAE Team Emirates вошел в состав команды на "Вуэльту Испании - 2020", сообщает официальный сайт команды.

В состав UAE Team Emirates помимо белоруса вошли Давид де ла Крус (Испания), Давиде Формоло и Алессандро Кови (оба - Италия), бельгиец Яспер Филипсен, португальцы Руй Кошта и Иво Оливейра, а также колумбиец Серхио Энао.

Сообщается, что Давид де ла Крус и Давиде Формоло будут стараться проявить себя в генеральной классификации Гранд-тура по дорогам Испании, а Яспер Филипсен поборется за лидерство в зачете спринтеров. Остальные гонщики будут нацелены на удачные выступления на отдельных этапах.

В 2019 году гонщик UAE Team Emirates Тадей Погачар выиграл три этапа "Вуэльты Испании" и занял третье место в генеральной классификации многодневки, а также стал обладателем белой майки лучшего молодого гонщика состязаний.

Испанский Гранд-тур пройдет с 20 октября по 8 ноября по сокращенной программе (18 этапов вместо 21). Стартует "Вуэльта-2020" в Ируне (Страна Басков). Первая неделя многодневки завершится во Франции на легендарной вершине Турмале в Пиренеях. Во вторую неделю состязаний спортсменам предстоит преодолеть горы Астурии, в том числе еще одну знаковую вершину для участников состязаний Англиру. В третьей, заключительной неделе гонщики стартуют с индивидуальной разделки по побережью Атлантического океана с финишем в подъем Мирадор де Эсаро. Завершится престижная веломногодневка 8 ноября спринтерским этапом в Мадриде.-0-