Белорусский велосипедист Евгений Королек стал стажером команды "Газпром-РусВело"

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный чемпион мира по велоспорту на треке белорус Евгений Королек стал стажером "Газпром-РусВело". Такая информация содержится в официальном аккаунте команды в соцсети "ВКонтакте", сообщает БЕЛТА.

За российскую профессиональную команду в качестве стажера уроженец Гродненщины будет выступать в заключительной части сезона 2020 года, говорится в сообщении.

"Я очень рад, что команда "Газпром-РусВело" пригласила меня на просмотр, это шанс сделать значительный шаг вверх в моей карьере. Буду стремиться побеждать, помогать товарищам по команде и получить доверие. Присутствует некоторое волнение, ведь это что-то новое для меня, но я верю, что все сложится хорошо и мы вместе с командой достигнем больших успехов", - цитирует велосипедиста пресс-служба команды.

Помимо двух титулов чемпиона мира, в активе 24-летнего Евгения Королька титул чемпиона Европы на треке. В июле он стал чемпионом Беларуси в индивидуальной гонке с раздельным стартом.-0-