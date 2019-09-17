Белорусский волейболист Евгений Войнов продолжит карьеру в Чехии

Фото ВК "Шахтер"
17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Игрок солигорского "Шахтера" Евгений Войнов достиг договоренности с дружиной-новичком чешской экстралиги волейбольным клубом "Блэк Воллей Бескиды" из Брно, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу солигорского клуба.
Для теперь уже экс-блокирующего клуба, который тренирует Виктор Бекша, это будет первый легионерский опыт. До того как перейти в стан горняков, с которыми Евгений Воинов трижды выигрывал чемпионат страны, игрок защищал цвета ГВК из Гомеля и борисовского БАТЭ-БГУФК. Для окончательного закрепления в стане чешской дружины Воинову осталось уладить формальности с документами.-0-