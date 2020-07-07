Белорусский волейболист Родион Мискевич будет выступать за сургутскую "Газпром-Югру"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диагональный мужской сборной Беларуси по волейболу Родион Мискевич будет выступать в команде российской суперлиги "Газпром-Югра" из Сургута, такая информация содержится на официальном сайте клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подписание Родиона Мискевича в российской команде расценивают как оптимальное кадровое решение для закрытия позиции основного диагонального. Сообщается, что соглашение с одним из лидеров сборной Беларуси рассчитано на один год.

Ранее воспитанник гродненской школы волейбола выступал за минский "Строитель", итальянскую "Сору" и российский "Урал". В составе сборной Беларуси волейболист становился серебряным призером Золотой Евролиги и бронзовым медалистом Кубка Претендентов, был участником чемпионатов Европы 2015 и 2019 годов.-0-