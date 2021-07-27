Белорусский всадник Александр Фоминов не выступит на Олимпиаде

27 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусский всадник Александр Фоминов не сможет выступить на Олимпийских играх в японской столице, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Это произошло в связи с тем, что ветеринары в Токио диагностировали у лошади Мартини, на которой выступает белорусский спортсмен, серьезное заболевание. Какое именно, пока не уточняется. Таким образом, 30 июля на старте индивидуального турнира в конном троеборье (выездка, конкур, кросс) Беларусь представит Александр Зеленко на лошади Карло-Гранде.

Мастера конного спорта первый комплект олимпийских наград разыграют сегодня - будут определены призеры в командных соревнованиях по выездке. Всего в Токио конники разыграют шесть комплектов медалей.-0-