Белорусский защитник Николай Золотов помог "Уралу" выйти в полуфинал Кубка России по футболу

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты екатеринбургского "Урала" стали последними участниками полуфинальной стадии розыгрыша Кубка России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном четвертьфинальном поединке уральцы обыграли в Ярославле местный "Шинник" из второго дивизиона российского чемпионата со счетом 2:0. Белорусский защитник победителей Николай Золотов провел весь матч.

Фото ФК "Урал"

В борьбе за выход в финал футболисты "Урала" 19 июля встретятся на своем поле с подмосковным клубом "Химки".

Во втором полуфинальном матче лидер российской премьер-лиги "Зенит" примет в Санкт-Петербурге московский "Спартак".

Решающий поединок Кубка России запланирован на 25 июля.-0-