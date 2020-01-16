16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский защитник Сергей Политевич перешел в солигорский "Шахтер" из алматинского "Кайрата". Контракт с 29-летним футболистом подписан сроком на три года, сообщает официальный сайт солигорского клуба.

В составе "Кайрата" Сергей Политевич выступал с 2018 года, став серебряным призером и обладателем Кубка Казахстана. До этого он играл в минском "Динамо", новополоцком "Нафтане", самарских "Крыльях Советов" и турецком "Генчлербирлиги" из Анкары.

Накануне в "Шахтер" из брестского "Динамо" перешел опытный голкипер Александр Гутор, а в обратном направлении проследовал албанский полузащитник Элис Бакай.

Александр Гутор. Фото ФК "Шахтер"

Кроме того, из Солигорска в тульский "Арсенал" перебрались белорусские полузащитники Юрий Ковалев и Валерий Громыко. Завершили выступления в "Шахтере" еще несколько опытных игроков, среди которых форвард Николай Януш, полузащитник Александр Володько и защитник Павел Рыбак.

В эти дни футболисты "Шахтера" готовятся к новому сезону в Солигорске, а 20 января отправятся на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию.-0-