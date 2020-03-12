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Спорт
12 марта 2020, 12:31

Белорусским футболистам по силам пробиться в финальную стадию чемпионата Европы - Базанов

Владимир Базанов. Фото из архива
Владимир Базанов. Фото из архива

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистам национальной сборной Беларуси по силам впервые пробиться в число участников финального турнира чемпионата Европы. Такое мнение высказал председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов на очередной конференции этой организации в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава АБФФ считает, что подопечные Михаила Мархеля уже через несколько недель смогут порадовать белорусских болельщиков первым выходом в топ-турнир. 

Подготовку к главным поединкам сезона сборная Беларуси начнет 21 марта в Минске, а затем отправится в Тбилиси, где 26 марта встретится в полуфинале Лиги наций с командой Грузии. В случае выигрыша белорусы 31 марта проведут на минском стадионе "Динамо" решающий матч за попадание в финальную часть Евро-2020 с победителем матча Северная Македония - Косово.

Футболисты сборной Беларуси еще никогда не выходили в финальную стадию чемпионатов мира и Европы. Предстоящий чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля на 12 аренах разных стран Старого Света.-0-

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