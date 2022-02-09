Белорусскому биатлонисту Антону Смольскому вручена серебряная медаль Олимпиады

9 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. На арене Zhangjiakou Medal Plaza состоялась церемония награждения призеров мужской индивидуальной биатлонной гонки, призером которой стал и белорус Антон Смольский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусский биатлонист, который вчера в отличном стиле прошел дистанцию протяженностью 20 км, стал обладателем серебряной медали. Это первая награда белорусской олимпийской команды на Играх в Пекине. Золото завоевал французский биатлонист Кентен Фийон Майе, бронзовая медаль в активе норвежца Йохеннеса Бе. Награды призерам вручили член Международного олимпийского комитета известный французский гребец, олимпийский чемпион Жан-Кристоф Роллан и член исполкома Международного союза биатлонистов Ивор Лехотан из Словакии. Кроме медалей чемпиону и призерам впервые в истории были вручены букеты цветов, связанные вручную из кашемира, что соответствует одному из главных принципов нынешних Игр - экологичности и разумного потребления.

Вчерашнюю самую тяжелую для биатлонистов гонку 25-летний уроженец Копыльского района провел словно на одном дыхании. Впервые в своей карьере Антон сумел поразить все 20 мишеней на четырех огневых рубежах в индивидуальной гонке. Именно точная стрельба стала залогом его серебряного успеха на олимпийской трассе в Чанжцзякоу.-0-

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Фото Андрея Покумейко и НОК Беларуси