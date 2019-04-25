Белорусскую команду в карате на II Европейских играх представят 12 атлетов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусскую сборную в карате на II Европейских играх в Минске представят 12 спортсменов. Об этом в пресс-центре издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" сообщил главный тренер национальной команды по карате Анатолий Курьянович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас II Европейские игры - основной старт. "Чижовка-Арена", где пройдут соревнования в июне, прекрасно оборудована и располагает всем необходимым. Беларусь на мультиспортивном форуме представят 12 атлетов. Конкуренция будет очень сильная, но мы постараемся показать свой максимум", - отметил Анатолий Курьянович. Наставник сборной добавил, что на данный момент лидерами в европейском карате являются Франция, Италия, Азербайджан, Турция, Германия, Испания и Украина.

Генеральный секретарь Белорусской федерации карате Дмитрий Буринский сказал, что перед белорусскими атлетами стоит задача - минимум две награды мультиспортивного форума.

Спортсмен национальной команды по карате, серебряный призер чемпионата Европы этого года Антон Исаков (весовая категория - 84 кг) подчеркнул, что хочет показать максимальный результат в родных стенах. "Мультиспортивный форум - это отличная возможность отобраться на Олимпийские игры - 2020 в Токио и продемонстрировать превосходство белорусского карате. Приедут родственники и друзья поддержать нас во время выступления, и мы не можем их подвести", - добавил он.

На II Европейских играх в Минске представители карате разыграют 12 комплектов наград (по шесть мужчины и женщины). Участникам турнира представится шанс заработать рейтинговые очки, необходимые для квалификации на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио.-0-