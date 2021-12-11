Белоруссские фристайлисты заняли 4-е место в командном турнире на этапе КМ по лыжной акробатике

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11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси заняла четвертое место в смешанном командном турнире по лыжной акробатике на этапе Кубка мира, который завершился в Руке (Финляндия), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси за которую выступали Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик заработала за свое выступление итоговые 262,26 балла.
Победу праздновали китайские лыжные акробаты – 354,87 балла. Серебро на счету американцев – 315,66 балла. Бронзу завоевали украинские спортсмены – 303,07 балла. -0-