Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко заняли 17-е место на ЧЕ по пляжному волейболу

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы Александр Дедков и Павел Петрушко заняли 17-е место и пополнили свой рейтинг 240 очками по итогам чемпионата Европы по пляжному волейболу в Юрмале (Латвия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации волейбола.

В стартовом матче группового раунда континентального первенства белорусы обыграли многократных чемпионов Европы, серебряных призеров Олимпийских игр 2016 года Паоло Никола и Даниэле Лупо со счетом 2:1 (11:21, 21:17, 15:12). Однако развить свой успех наши земляки не смогли.

Следующий матч белорусская пара в своей подгруппе должна была провести 17 сентября со швейцарцами Адрианом Хайдрихом и Мирко Герсоном, но из-за неудовлетворительных погодных условий матчи второго дня чемпионата были перенесены на 18 сентября.

Перенос не пошел на пользу белорусам, которые были вынуждены признать превосходство Адриана Хайдриха и Мирко Герсона – 0:2 (19:21, 19:21).

Несмотря на поражение, они смогли выйти из группы, но уже в первом поединке основного раунда чемпионата Европы Александр Дедков и Павел Петрушко уступили еще одной швейцарской паре, Марко Краттигеру и Флориану Бриру. Игра завершилась со счетом 0:2 (16:21, 19:21) не в пользу белорусских спортсменов.

Белорусские спортсмены пробились на чемпионат Европы по пляжному волейболу второй раз в истории проведения данных турниров. Премьерой для них стало континентальное первенство -2015 в австрийском Клагенфурте. Тогда Александр Коваленко и Александр Дедков завершили борьбу на групповой стадии турнира. -0-