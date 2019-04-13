Белорусы Андрей Арямнов и Вадим Стрельцов стали призерами ЧЕ по тяжелой атлетике в Грузии

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Андрей Арямнов и Вадим Стрельцов стали призерами чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который завершается сегодня в Батуми (Грузия), сообщает корреспондент БЕЛТА.

В категории до 109 кг олимпийский чемпион Пекина Андрей Арямнов, вернувшийся к активным выступлениям после долгого перерыва, завоевал серебро в двоеборье - 411 кг (190+221). Золотую награду выиграл Симон Мартиросян из Армении - 427 кг (192+235), третье место занял россиянин Родион Бочков - 410 кг (192+218).

В категории до 102 кг Вадим Стрельцов показал в двоеборье третий результат - 376 кг (170 кг +206 кг). Первое место занял Дмитрий Чумак из Украины - 391 кг (175+216), а серебряную медаль завоевал армянин Самвэл Гаспарян - 377 кг (168+209).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершится в Батуми выступлением в супертяжелой весовой категории.-0-