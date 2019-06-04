Белорусы дебютируют на юниорском чемпионате мира по баскетболу 3х3

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юниорская сборная Беларуси (U-18) сегодня дебютирует на мировом первенстве по баскетболу 3х3 в Улан-Баторе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В стартовом матче предварительной группы С белорусы встретятся со сверстниками из Грузии, а затем сыграют с командой Монголии. Белорусской дружине 6 июня также предстоит провести два поединка - с баскетболистами Латвии и США. В составе сборной Беларуси под руководством тренера Дмитрия Колтунова в монгольской столице выступят Алексей Цинкевич, Даниил Борисевич, Алексей Навойчик и Никита Мацаль. После завершения группового этапа борьбу за награды юниорского ЧМ продолжат по две лучшие команды из четырех квинтетов. Победитель и призеры планетарного форума станут известны 7 июня.
На прошлой неделе молодежная сборная Беларуси (U-23) также в Улан-Баторе успешно провела первые этапы Лиги наций, заняв второе место.-0-
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