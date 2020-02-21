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21 февраля 2020, 21:33

Белорусские дзюдоисты Дмитрий Шершань и Дмитрий Миньков не смогли подняться на пьедестал турнира в Дюссельдорфе

Фото sport-stimme.de
Фото sport-stimme.de

21 февраля, Минск /Александр Жибуль - БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Дмитрий Шершань (весовая категория 66 кг) и Дмитрий Миньков (66 кг) остались без наград международного турнира по дзюдо серии "Большого шлема", который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Миньков провел три поединка, проиграв при этом в одной встрече россиянину Якубу Шамилову. Дмитрий Шершань уступил в первой схватке узбекскому дзюдоисту бронзовому призеру Олимпиады в Рио-де-Жанейро Диербеку Урозбоеву. Таким образом, белорусы выбыли из соревновательной гонки.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся японец Хифуми Абэ, который в финале одержал победу над грузином Важей Маргвелашвили. Бронзовые медали завоевали испанец Альберто Мартин Гаитеро и россиянин Якуб Шамилов.

Всего за награды турнира соревнуются 793 спортсмена из 121 страны. Белорус Вадим Шока (73 кг) 22 февраля попытается подняться на пьедестал почета престижных состязаний. Также сильнейших в этот день выявят девушки в категориях 63 кг и 70 кг и мужчины - в 81 кг.

Завершатся соревнования 23 февраля.

Для белорусских атлетов сейчас стоит цель - зарабатывать очки в рейтинг олимпийской квалификации. На турнире серии "Большого шлема" в Париже, который прошел 8-9 февраля, белорусская дзюдоистка Марина Слуцкая (свыше 78 кг) завоевала серебряную награду.

Призовые места на данных состязаниях, этапах Гран-при по дзюдо позволяют спортсменам набирать очки в единый мировой и олимпийской рейтинг-лист. Впоследствии их количество определяет попадание на Олимпийские игры.-0-

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