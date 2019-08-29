Белорусы Егор Воропаев и Виктор Кляусов выбыли из медальной гонки ЧМ по дзюдо в Токио

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты Егор Воропаев и Виктор Кляусов, выступающие в весовой категории 90 кг, выбыли из медальной гонки чемпионата мира по дзюдо, который проходит с 25 августа по 1 сентября в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Егор Воропаев одержал победу над китайцем Сюэвэнь Ваном, но во втором поединке проиграл турецкому дзюдоисту Микаилу Озерлеру и выбыл из медальной гонки. Белорус Виктор Кляусов в первой схватке уступил японцу Соичиро Мукаи.

На высшую ступень пьедестала почета поднялся атлет из Нидерландов Ван Ти Энд Ноэль, вторым стал Соичиро Мукаи. Бронзовые медали завоевали француз Аксель Клергет и сербский дзюдоист Неманья Майда.

Среди девушек в весовой категории 70 кг лучшей стала француженка Мари-Ив Гахи. Серебряную награду завоевала португальская спортсменка Барбара Тимо. На третью ступень пьедестала почета поднимались дзюдоистка из Великобритании Салли Конвей и француженка Марго Пино.

За награды мирового форума 30 августа поборются мужчины в весовой категории до 100 кг и женщины - до 78 кг. Белорусскую сборную в этот день представят Никита Свирид (100 кг) и Даниэл Мукете (100 кг).

Всего в чемпионате принимают участие более 830 спортсменов из 140 стран.

Чемпионат мира по дзюдо - 2019 является тестовым турниром перед Олимпийскими играми, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Успешное выступление на соревнованиях позволит спортсменам заработать наибольшее количество баллов в рейтинге за право выступить на главном старте четырехлетия.-0-