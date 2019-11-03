Белорусы Константин Евстафьев и Анна Касьян завоевали серебро на ЧЕ по спортивной акробатике

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Константин Евстафьев и Анна Касьян выиграли серебро на чемпионате Европы по спортивной акробатике, который проходтит 28 октября - 3 ноября в израильском Холоне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Белорусский смешанный дуэт выиграл серебряные медали в многоборье. Здесь учитывались результаты балансового и динамического упражнений, а также комбинированного вида. Результат белорусов - 83,630 балла. Победили россияне Кирилл Старцев и Виктория Аксенова (86,170).​

Ранее Константин Евстафеев и Анна Касьян выиграли серебро в балансовом упражнении смешанных пар. Среди мужских дуэтов в динамическом упражнении замкнули тройку сильнейших Максим Маркевич и Олег Михалевич (28,270). В динамическом упражнении женских групп бронзовую медаль завоевали Анна Кацуба, Кристина Лишова и Дарья Иванютенко.

В юниорских стартах серебро и бронзу выиграли белоруски Полина Куновская и Алена Траулько.-0-